(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –questa mattina a Viserba, nel. Ha perso la vita, in circostanze che vanno definite in maniera chiara, un operaio 53enne originario del. L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno all’interno di unRFI, lungo la linea ferroviaria di Via Mazzini. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da unain retromarcia, senza che il conducente se ne accorgesse. Intervento immediato da parte degli operatori del 118 ma ogni soccorso è stata vano, l’uomo è morto sul colpo. Indagini da parte della Polizia, anch’essa accorsa immediatamente. Cordoglio dell’amministrazione comunale di Rimini e dell’azienda RFI che, afferma, cercherà di far luce sull’episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Tragedia in un #Cantiere del Riminese: operario del #Casertano travolto da una ruspa ** - MarchesanoPeppe : #FilcaSalerno Ennesima tragedia, ha perso la vita un lavoratore di Casal di Principe stamattina a Viserba (RM), com… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia cantiere

in alta quota. Due escursionisti in Friuli Venezia Giulia, sono morti a causa di una ... Leggi anche > Tragico incidente in un: perde la vita un operaio Udine, morti due escursionisti ...questa mattina intorno alle 10 a Pomezia, dove ha perso la vita un operaio di 55 anni, ... L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, mentre stava lavorando in unin piazza ...Tragedia questa mattina intorno alle 10 a Pomezia, dove ha perso la vita un operaio di 55 anni, residente a Cisterna di Latina. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, mentre stava lavora ...Investito da una ruspa, operaio campano muore a Rimini: l'uomo è stato travolto da un mezzo in un cantiere della Rfi ...