“Tra noi un colpo di fulmine” Paola Barale | con la vip è scattato qualcosa E spiega il motivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nuova puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone nella giornata del 16 aprile. Una delle ospiti che si sono sedute davanti alla padrona di casa è stata. E le rivelazioni che ha fatto la showgirl sono destinate a far rumore a lungo. Si è infatti sbilanciata e ha parlato a cuore aperto di una donna in particolare, che è stata ed è ancora oggi fondamentale nella sua vita. Non ha chiuso le porte a niente, facendo quasi intendere, seppur con ironia, che in futuro tutto potrebbe accadere. Già in passato aveva riferito: “Se la persona giusta fosse non un lui ma una lei? “Non è mai capitato in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Di sicuro una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me. Voglio vivere un confronto se no non mi serve a nulla. Le nuove ...