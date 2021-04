Torreira | “In Italia mi paragonavano fisicamente a Tevez Futuro? Ho sempre voluto andare al Boca”

(Di venerdì 16 aprile 2021) In una lunga intervista concessa a ESPN, il centrocampista di proprietà dell’Arsenal, ma in prestito all’Atletico Madrid, Lucasè tornato a parlare del suoe della sua passione per ilJunior: “I miei fratelli sono del River e io sono del, per noi il calcio argentino è molto importante, fin da quando ero bambino vedevo la Copa Libertadores, o l’Intercontinentale. Inmie io mi vedevo molto simile a lui, vista la sua storia. Mi hareso felice il fatto che mi accomunasse a lui. E da lì è cominciato il mio amore platonico per il. Un amore che oggi penso possa arrivare alla sua giusta conclusione”. Sulal: “Ci ho ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torreira Italia

Lucasnon ha intenzione di tornare in: il centrocampista uruguaiano ha in testa solo il Boca Juniors Il nome di Lucasnegli ultimi mesi è tornato a essere prepotentemente accostato ...... Saúl, Héctor Herrera (dal 18' st Vitolo), Yannick Carrasco, João Félix (dal 3' st Lucas), ... valevole per la 30a giornata di campionato, sarà visibile in diretta tv su DAZN. Il match ...Lucas Torreira non ha intenzione di tornare in Italia: il centrocampista uruguaiano ha in testa solo il Boca Juniors ...Lucas Torreira, non ha che un sogno: vestire la maglia del Boca Juniors. Non proprio una cosa usuale per un uruguaiano, ma l'ex centrocampista della Samp ha un gran bisogno di tornare a stare vicino a ...