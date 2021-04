Tornano i tifosi negli stadi e nei palazzetti. Ma solo nelle zone gialle

Advertising

Torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti. Il governo ha deciso che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitaree appassionati per le attività agonistica di rilevanza nazionale. A partire dunque dalla Serie A di calcio. Le limitazioni ? Ci saranno ovviamente delle limitazioni: nelle strutture all'aperto ...Premier Land oggi fa una deviazione: nel weekend il campionato inglese viene infatti oscurato dalle semifinali di FA Cup. Sabato alle 18.30 Chelsea - Manchester City, domenica alle 19.30 Leicester - ...Via libera dal primo maggio per mille persone negli impianti all'aperto, a partire dalla Serie A, e 500 in quelli al chiuso. In questo modo apriranno agli appassionati anche Internazionali d'Italia di ...Sembrava che Leo Messi dovesse clamorosamente lasciare il suo Barcellona in estate, sin da quell'ormai "leggendario" burofax inviato all'allora presidente Bartomeu. Da lì, però, le cose sono cambiate.