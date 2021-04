Torna alta la tensione a Chicago, la polizia mostra il filmato del 13enne ucciso mentre aveva le mani alzate – Video (Di venerdì 16 aprile 2021) Torna altissima la tensione a Chicago, dove la polizia ha diffuso il Video in cui un agente uccide il 13enne Adam Toledo. Nel filmato si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo, gli urla di fermarsi e di gettare l’arma che secondo l’agente avrebbe tenuto in mano. Non appena però il ragazzo si è fermato e ha alzato le mani, il poliziotto ha sparato uccidendolo sul colpo. Immagini «atroci e strazianti» secondo la sindaca di Chicago, Lori Lightoot. La vicenda è avvenuta lo scorso 29 marzo nel quartiere Little village di Chicago. Dopo che il 13enne era scappato di casa, è stato fermato dalla polizia assieme a un 21enne. Dalle immagini della bodycam degli agenti non si ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021)altissima la, dove laha diffuso ilin cui un agente uccide ilAdam Toledo. Nelsi vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo, gli urla di fermarsi e di gettare l’arma che secondo l’agente avrebbe tenuto in mano. Non appena però il ragazzo si è fermato e ha alzato le, il poliziotto ha sparato uccidendolo sul colpo. Immagini «atroci e strazianti» secondo la sindaca di, Lori Lightoot. La vicenda è avvenuta lo scorso 29 marzo nel quartiere Little village di. Dopo che ilera scappato di casa, è stato fermato dallaassieme a un 21enne. Dalle immagini della bodycam degli agenti non si ...

