Torino, Sirigu potrebbe saltare Roma e Bologna: pronto Milinkovic Savic

Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid: il portiere potrebbe saltare le gare contro Roma e Bologna. Il sostituto

Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid. Il portiere del Torino, vitta del focolaio Covid in Nazionale, è out da quasi due settimane ormai e potrebbe saltare ancora due gare. Tuttosport, infatti, rivela come Sirigu potrebbe essere assente sia per la gara contro la Roma che in quella contro il Bologna mercoledì. Al suo posto Milinkovic Savic in porta.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sirigu Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi ... domenica ore 18 Torino, buone notizie dall'infermeria Al momento, l'unico indisponibile in casa granata è Sirigu. Il portiere titolare è ancora positivo e quindi spazio nuovamente a Vanja Milinkovc -...

Meno gol subiti e più punti: con Nicola cambio di marcia Verrà valutato fino a domenica, giorno in cui i granata torneranno in campo per sfidare la Roma all'Olimpico Grande Torino. Resta out anche Salvatore Sirigu causa Covid, mentre tutti gli altri sono a ...

Tuttosport: “Gigante Vanja pensaci tu” UDINE, ITALY - APRIL 10: Vanja Milinkovic-Savic of Torino FC reacts during the Serie A match between Udinese Calcio and Torino FC at Dacia Arena on April 10, 2021 in Udine, Italy.

Torino, Sirigu potrebbe saltare Roma e Bologna: pronto Milinkovic Savic Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid: il portiere potrebbe saltare le gare contro Roma e Bologna. Il sostituto Salvatore Sirigu non è ancora tornato negativo al Covid. Il portiere d ...

