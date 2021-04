Tokyo 2020: l’Australia darà la priorità alla vaccinazioni degli atleti olimpici (Di venerdì 16 aprile 2021) Gli atleti olimpici australiani avranno la priorità nella somministrazione dei vaccini per il Covid-19. Una decisione presa dal governo australiano e che è stata annunciata in diretta televisiva dal ministro dello sport Richard Colbeck. Le parole di Matt Carroll, capo del Comitato olimpico australiano (Aoc): “Questa decisione è molto importante per garantire la salute degli atleti e inoltre dare loro la fiducia di essere stati vaccinati gioca un ruolo importante nelle loro prestazioni”. L’ Aoc aveva all’inizio deciso di non pretendere alcun privilegio per gli atleti qualificati alle Olimpiadi, ma la campagna di vaccinazione in Australia si è rallentata molto e dunque è diventato necessario richiedere un aiuto ed una collaborazione al governo. A copiare la decisione ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Gliaustraliani avranno lanella somministrazione dei vaccini per il Covid-19. Una decisione presa dal governo australiano e che è stata annunciata in diretta televisiva dal ministro dello sport Richard Colbeck. Le parole di Matt Carroll, capo del Comitato olimpico australiano (Aoc): “Questa decisione è molto importante per garantire la salutee inoltre dare loro la fiducia di essere stati vaccinati gioca un ruolo importante nelle loro prestazioni”. L’ Aoc aveva all’inizio deciso di non pretendere alcun privilegio per gliqualificati alle Olimpiadi, ma la campagna di vaccinazione in Australia si è rallentata molto e dunque è diventato necessario richiedere un aiuto ed una collaborazione al governo. A copiare la decisione ...

