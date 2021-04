Tod' s continua a correre | l’effetto Ferragni vale 250 milioni di euro

(Di venerdì 16 aprile 2021)a farTod’s. L’imprenditrice digitale ed influencer è entrata da poco nel cda del gruppo di Della Valle: la notizia è stata resa nota venerdì scorso, a distanza di una settimana la capitalizzazione raggiunta da Tod’s oscilla su 1,2 miliardi di(lo scorso giovedì era 945, ndr). Come scrive Milano Finanza, “tirando le sommeè quantificabile in quasi 250di”. Dopo l’annuncio, il giorno 9 aprile, il titolo aveva immediatamente guadagnato il 14%, ottenendo oltre 130didi capitalizzazione di mercato in più rispetto alla chiusura del giorno precedente. Milano Finanza scrive: “Grazie all’ingresso di ...

