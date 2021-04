(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Come è noto, a seguito delle pressioni esercitate dal precedente Governo su, ampiamente riportati dai media nazionali, l'azienda elettrica a controllo pubblico è stata di fatto costretta a porre in vendita la propria quota detenuta inal fondo australiano Macquarie Group. L'altra quota del rimanente 50% è in capo a, che ha già rinunciato nelle scorse settimane a esercitare la prelazione di acquisto della quota posta in vendita dae che oggi deve anche esprimere il proprio gradimento sulla cessione della quotaina Macquarie Group. Ci chiediamo se non sia più appropriato che i vertici di...

Advertising

TV7Benevento : Tlc: Meloni a Draghi, 'su Enel-Open Fiber decida nuovo Cda Cassa depositi e prestiti' (2)... - TV7Benevento : Tlc: Meloni a Draghi, 'su Enel-Open Fiber decida nuovo Cda Cassa depositi e prestiti'... - AgenziaOpinione : ON. MELONI (FDI) * TLC: « LETTERA APERTA AL PREMIER MARIO DRAGHI SUL FUTURO DELLA RETE, “ IL GOVERNO BLOCCHI LA CES… - Agenparl : TLC, GIORGIA #Meloni SCRIVE AL PREMIER MARIO DRAGHI SUL FUTURO DELLA RETE: “IL GOVERNO BLOCCHI LA CESSIONE DELLA QU… - goldenjoe75 : Meloni: “Rete tlc? Il monopolista non investe. Governo sia autorevole” -

Ultime Notizie dalla rete : Tlc Meloni

L'intervento integrale di Giorgiaal convegno "Le Nuove Reti per la crescita, l'industria italiana, i cittadini", promosso dal Dipartimentodi Fratelli d'Italia con l'organizzazione di ...'L'Italia non può prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione delle proprie infrastrutture', ha proseguito Giorgia. Alessio Butti deputato di Fdl e responsabiledel partito ha poi ...(Startmag Web magazine) La notizia riportata su altri giornali Non si placa lo scontro sul progetto di rete unica di Tlc e non mollano la presa sulle rispettive posizioni Tim e Open Fiber. Meloni: ...Mentre il governo accelera i lavori per presentare a fine mese il Piano per i fondi europei del NexGenerationUe, Giorgia Meloni batte tutti sul tempo organizzando, sotto le insegne di Fratelli d’Itali ...