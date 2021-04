Tiziana Giardoni a “Oggi è un altro giorno” ricorda il marito Stefano D’Orazio (Di venerdì 16 aprile 2021) Ospite di “Oggi è un altro giorno” Tiziana Giardoni che ha voluto ricordare il marito Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre. La donna non è potuta stare accanto al suo compagno fino alla fine, come pure al padre, morto pochi giorni dopo: «Questo è il più grande dolore ed è una cosa che mi porterò dentro per sempre, come molte altre persone. È una cosa che reputo assurda, capisco le precauzioni, ma siamo nel 2021 e le precauzioni si possono applicare come fanno gli operatori sanitari». leggi anche l’articolo —> Chi è Stefano D’Orazio: il batterista dei Pooh morto a 72 anni Parlare del marito Stefano D’Orazio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Ospite di “è unche ha volutore il, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre. La donna non è potuta stare accanto al suo compagno fino alla fine, come pure al padre, morto pochi giorni dopo: «Questo è il più grande dolore ed è una cosa che mi porterò dentro per sempre, come molte altre persone. È una cosa che reputo assurda, capisco le precauzioni, ma siamo nel 2021 e le precauzioni si possono applicare come fanno gli operatori sanitari». leggi anche l’articolo —> Chi è: il batterista dei Pooh morto a 72 anni Parlare del...

