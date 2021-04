Tiziana Giandoni non dimenticherà mai la crudeltà dell’ultimo saluto a Stefano D’Orazio Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 aprile 2021)ricorda la dichiarazione in tv dima anche l’ultimo). A Oggi è un altro giorno una gioia immensa e il dolore che non potrà mai passare. La moglie dista ancora male e pensa che non passerà mai perché le è stato negato di vedere suo marito per l’ultima volta. Unaassurda riservata a tante persone nell’ultimo anno. “E’ una cosa che mi porterò dentro per sempre e come me molte altre persone, è una cosa che reputo assurda. Capisco tutte le precauzioni che si possono prendere ma siamo nel 2021 e come le hanno gli operatori sanitari le potremmo avere anche noi. Non ho potuto salutare néné mio padre, è unae io ci sto ...