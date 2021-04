Titolo (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “C’è stata una presa di coscienza improvvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il caos”. A dirlo all’Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La Mantia, commentando le prossime riaperture dei ristoranti annunciate dal governo Draghi. “Io da ieri sera vado in giro, e si respira un clima di grande fiducia -racconta La Mantia- Vedo amici, che sono come fratelli, che si stanno preparando tutti per questo opening, giro per Milano e vedo tutti i dehors esterni nuovi, è veramente bello. E da anche a me un po’ di carica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “C’è stata una presa di coscienza improvvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il caos”. A dirlo all’Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La Mantia, commentando le prossime riaperture dei ristoranti annunciate dal governo Draghi. “Io da ieri sera vado in giro, e si respira un clima di grande fiducia -racconta La Mantia- Vedo amici, che sono come fratelli, che si stanno preparando tutti per questo opening, giro per Milano e vedo tutti i dehors esterni nuovi, è veramente bello. E da anche a me un po’ di carica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Titolo Bonifica siti contaminati, webinar Geologi con RemTech Expo 'Le semplificazioni introdotte, che incidono direttamente sulla composizione del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, riguardano aspetti sia procedurali sia tecnici. In particolare, il Decreto ...

Agenda economica del 19 aprile 2021 Ammontare massimo: 3 miliardi di euro per ciascun titolo. TRIMESTRALI STATI UNITI Cocacola Company (1° trimestre 2021 - Comunicato prima dell'apertura di Wall Street) IBM (1° trimestre 2021 - ...

Btp Futura, da lunedì via alla terza emissione: tasso minimo 0,75%, scadenza di 16 anni Btp Futura, il ministero dell'Economia ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione riservato solo ai piccoli investitori. Le sottoscrizioni del ...

Musica: in uscita "Tratto da una storia vera", nuovo album di Joe Barbieri Dal 16 aprile in Europa e dal 22 aprile in Giappone è disponibile in digitale e in formato fisico negli stores “Tratto da una storia vera” (Microcosmo Dischi/Warner Music Ita ...

