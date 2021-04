Tifosi europei uniti contro Agnelli: “Avidi insaziabili”. Come se i tifosi contassero ancora qualcosa (Di venerdì 16 aprile 2021) I top club ce li hanno sempre sulla lingua, “i tifosi”. Li usano Come leva retorica a proprio uso consumo, anche quando si tratta di far partire la rivoluzione della Champions League allargata, mentre i tifosi protestano. I tifosi di tutta Europa, in un estremo tentativo di far pesare un ruolo che evidentemente conta sempre meno, hanno firmato una feroce lettera aperta al presidente della potente European Club Association, l’ECA, ovvero Andrea Agnelli, per ribadire in soldoni che l’espansione della competizione gli fa schifo. I gruppi di tifosi (tra cui 13 dei 28 club rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA) hanno programmato la loro missiva in concomitanza con la riunione del consiglio durante la quale ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) I top club ce li hanno sempre sulla lingua, “i”. Li usanoleva retorica a proprio uso consumo, anche quando si tratta di far partire la rivoluzione della Champions League allargata, mentre iprotestano. Idi tutta Europa, in un estremo tentativo di far pesare un ruolo che evidentemente conta sempre meno, hanno firmato una feroce lettera aperta al presidente della potente European Club Association, l’ECA, ovvero Andrea, per ribadire in soldoni che l’espansione della competizione gli fa schifo. I gruppi di(tra cui 13 dei 28 club rappresentati nel consiglio di amministrazione dell’ECA) hanno programmato la loro missiva in concomitanza con la riunione del consiglio durante la quale ...

