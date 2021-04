Advertising

RiccardoLuna : Ma che c'entra il riconoscimento facciale con la distanza fra tifosi allo stadio? - sscnapoli : ?? | #CoroaCoreLete, Acqua Lete, Main Sponsor della SSC Napoli, riporta le voci dei tifosi allo stadio Diego Armando… - zazoomblog : Tifosi allo stadio e nei palazzetti in zona gialla: il ritorno dal 1 maggio - #Tifosi #stadio #palazzetti #gialla: - gilnar76 : Costa (sottosegr. Salute): «Tifosi allo stadio a maggio? Vi spiego tutto» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - gilnar76 : Ultimissime #Juve: parla ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi allo

Milano, 16 aprile 2021 - Adesso abbiamo la data: sabato primo maggio . E' questo il giorno individuato dal Governo per il rientro del pubblico negli stadi e nei palazzetti . La condizione? Che gli ...Era nell'aria ormai da diversi giorni, ma ora è ufficiale: la Serie A riapre le porte ai. Accadrà, come da ok del Governo alla Figc, prima della fine del campionato in corso, dal primo maggio , quindi, con le ultime cinque giornate che potranno ospitare un massimo di mille ...Riparte lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi. Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si indicherà la possibilità di tornare dal 26 april ..."In zona gialla da sabato 1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1000 spettatori ed al ...