Ti ricordi… Marcio Santos | il campione del mondo arrivato a Firenze per blindare la difesa e vincere una cena con Sharon Stone

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il gol e poi giù in ginocchio con la gioia dipinta sul volto, l’emozione quasi incontenibile. E dire che ormai, il 15 aprile del 1995, 26 anni fa, il campionato era quasi andato per la Fiorentina: in corsa al massimo per un posto in Coppa Uefa. Ma per lui,Roberto dos, detto semplicementequel gol realizzato con un bello stacco da calcio d’angolo, il secondo dei quattro rifilati al Napoli di Vujadin Boskov, ha un sapore speciale. No: non è perché è il primo dei gol diin Italia, ma perché è il primo, tardivo, dei sette che gli servono per coronare un sogno. Estate ’94: il patron dei viola Vittorio Cecchi Gori ha tutta l’intenzione di farsi perdonare l’onta della retrocessione di due anni prima. Il campionato cadetto era stato una formalità, ma il produttore non ha ...