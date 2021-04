The Last of Us Parte II, un DLC era stato pianificato ma ora non è più in via di sviluppo? (Di venerdì 16 aprile 2021) Jason Schreier di Bloomberg ha parlato in una puntata del canale YouTube MinnMaxShow di Sony e della sua gestione di progetti e studi di gioco. Durante la conversazione è stato sollevato l'argomento di un possibile DLC di The Last of Us Parte II. Secondo lui, a un certo punto un certo numero di dipendenti di Naughty Dog erano senza un lavoro specifico, in seguito al lancio di The Last of Us Parte II su PS4, e si è dovuto dare loro qualcosa da fare. "A questo punto, ci sono state centinaia di persone in studio che non hanno avuto molto su cui lavorare. C'è questa modalità multiplayer che stanno facendo. Non so quanti fossero al lavoro, ma dubito che fossero tutti impegnati in questo progetto. Penso che a un certo punto abbiano pensato di fare un DLC, ma non credo sia ancora in sviluppo" ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Jason Schreier di Bloomberg ha parlato in una puntata del canale YouTube MinnMaxShow di Sony e della sua gestione di progetti e studi di gioco. Durante la conversazione èsollevato l'argomento di un possibile DLC di Theof UsII. Secondo lui, a un certo punto un certo numero di dipendenti di Naughty Dog erano senza un lavoro specifico, in seguito al lancio di Theof UsII su PS4, e si è dovuto dare loro qualcosa da fare. "A questo punto, ci sono state centinaia di persone in studio che non hanno avuto molto su cui lavorare. C'è questa modalità multiplayer che stanno facendo. Non so quanti fossero al lavoro, ma dubito che fossero tutti impegnati in questo progetto. Penso che a un certo punto abbiano pensato di fare un DLC, ma non credo sia ancora in" ...

