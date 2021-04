The Falcon and The Winter Soldier 1×05, cameo di un’attrice pluripremiata agli Emmy nella serie Marvel (Di venerdì 16 aprile 2021) The Falcon and The Winter Soldier 1×05 stupisce i fan della Marvel con un cameo a sorpresa di un’attrice pluripremiata agli Emmy. A un passo dal finale di stagione – e in attesa di scoprire se ci sarà una seconda – la serie Disney+ introduce un enigmatico personaggio che avvicina John Walker, neo Captain America esonerato dal “compito” dopo aver ucciso un uomo in diretta nazionale. Si tratta di Valentina Allegra de Fontaine, interpretata niente meno che da Julia Louis-Dreyfus, undici volte vincitrice di Emmy per i suoi ruoli nelle comedy Seinfield e la più recente Veep – Vicepresidente incompetente. La donna si avvicina a Walker e sua moglie, dicendogli di averlo appoggiato dopo che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Theand Thestupisce i fan dellacon una sorpresa di. A un passo dal finale di stagione – e in attesa di scoprire se ci sarà una seconda – laDisney+ introduce un enigmatico personaggio che avvicina John Walker, neo Captain America esonerato dal “compito” dopo aver ucciso un uomo in diretta nazionale. Si tratta di Valentina Allegra de Fontaine, interpretata niente meno che da Julia Louis-Dreyfus, undici volte vincitrice diper i suoi ruoli nelle comedy Seinfield e la più recente Veep – Vicepresidente incompetente. La donna si avvicina a Walker e sua moglie, dicendogli di averlo appoggiato dopo che ...

