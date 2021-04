Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 aprile 2021 (Di venerdì 16 aprile 2021) Si riapre. Il governo ha deciso di allentare con un po’ di anticipo le misure restrittive a partire dal 26 aprile, il lunedì dopo la festa della Liberazione. Si tratta di zone gialle rafforzate, laddove i dati lo consentiranno. Tra dieci giorni sarà quindi possibile tornare a mangiare al ristorante, a pranzo come a cena, ma solo all’aperto. Nessuna modifica invece al coprifuoco, che almeno per il momento resterà in vigore dalle 22 alle 5. Anche le scuole superiori torneranno in presenza, al 100%, tranne che nelle zone rosse. Via libera a teatri, spettacoli e sport all’aperto, ma non quelli di contatto come il calcio. Si potrà andare al cinema, al chiuso, ma con capienza limitata. “Prendiamo un rischio ragionato”, ha detto il premier Mario Draghi. “Sono decisioni che rilanciano l’economia e riportano serenita’. Ma serve rigore nel rispetto delle regole”, aggiunge. DA LUNEDÌ CAMBIANO I COLORI, CAMPANIA IN ARANCIONE Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) Si riapre. Il governo ha deciso di allentare con un po’ di anticipo le misure restrittive a partire dal 26 aprile, il lunedì dopo la festa della Liberazione. Si tratta di zone gialle rafforzate, laddove i dati lo consentiranno. Tra dieci giorni sarà quindi possibile tornare a mangiare al ristorante, a pranzo come a cena, ma solo all’aperto. Nessuna modifica invece al coprifuoco, che almeno per il momento resterà in vigore dalle 22 alle 5. Anche le scuole superiori torneranno in presenza, al 100%, tranne che nelle zone rosse. Via libera a teatri, spettacoli e sport all’aperto, ma non quelli di contatto come il calcio. Si potrà andare al cinema, al chiuso, ma con capienza limitata. “Prendiamo un rischio ragionato”, ha detto il premier Mario Draghi. “Sono decisioni che rilanciano l’economia e riportano serenita’. Ma serve rigore nel rispetto delle regole”, aggiunge. DA LUNEDÌ CAMBIANO I COLORI, CAMPANIA IN ARANCIONE

