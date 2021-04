Terzo Valico | abbattuto diaframma Galleria Serravalle

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi la cerimonia per l’abbattimento deldell’imbocco Sud delladi, che segue quello diNord eavvenuto lo scorso 24 settembre 2020. La caduta dell’ultimo pezzo di roccia fa avanzare il progettoferroviario che prevede una tratta in sotterranea nel territorio pimontese. Lalunga complessivamente 22 chilometri, fa parte di una tratta più lunga di 87 chilometri il cui completamento è previsto nel 2024. I lavori di scavo del tunnel sono stati realizzati con la Tunnel Boring Machine (TMB) “Elisa” per complessivi 6,4 chilometri usando una tecnologia altamente innovativa mai utilizzata prima. Con quest’opera unica del suo genere, ...

