Terremoto, il più potente di sempre: è stato terrificante (VIDEO) (Di venerdì 16 aprile 2021) Un Terremoto di questa portata non si è mai visto sulla faccia della terra. Il sisma causò maremoti ed un’eccezionale eruzione vulcanica. Città distrutta- immagine di repertorio (AdobeStock)Nella storia umana si sono verificati svariati eventi tellurici. Nessuno però ha mai raggiunto la portata del Terremoto di Valdivia in Cile. Naturalmente bisogna fare una piccola premessa. I sismografi si sono diffusi solo a partire dal 1900. Nonostante qualche stima parziale non possiamo quindi avere dati certi a ritroso dalla fine dell’800 in poi. Tra quelli registrati il Terremoto più potente è avvenuto il 22 maggio del 1960 alle 14:11 ora locale (le 19:11 in Italia). Il suo epicentro era nei pressi di Canete, a 900 Km a sud di Santiago. Storicamente viene definito il Terremoto di Valdivia ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 aprile 2021) Undi questa portata non si è mai visto sulla faccia della terra. Il sisma causò maremoti ed un’eccezionale eruzione vulcanica. Città distrutta- immagine di repertorio (AdobeStock)Nella storia umana si sono verificati svariati eventi tellurici. Nessuno però ha mai raggiunto la portata deldi Valdivia in Cile. Naturalmente bisogna fare una piccola premessa. I sismografi si sono diffusi solo a partire dal 1900. Nonostante qualche stima parziale non possiamo quindi avere dati certi a ritroso dalla fine dell’800 in poi. Tra quelli registrati ilpiùè avvenuto il 22 maggio del 1960 alle 14:11 ora locale (le 19:11 in Italia). Il suo epicentro era nei pressi di Canete, a 900 Km a sud di Santiago. Storicamente viene definito ildi Valdivia ...

