Tennis | Tathiana Garbin loda le azzurre per le due vittorie a Cluj | “Si sono battute come leonesse”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) Grinta e voglia di arrivare. L’Italia ha messo questo sul veloce indoor di, sede del playoff della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), contro le padrone di casa della Romania. Lesiimposte nei primi due singolari, ponendosi in una chiara posizione di vantaggio nel confronto che mette in palio un pass per il turno preliminare della rassegna a squadre delfemminile del 2022. A dare il via alle danze è stata Elisabetta Cocciaretto: la n.111 del mondo affrontava la n.132 del ranking Irina Maria Bara e con un secco 6-1 6-4 la giocatrice nativa di Ancona ha regalato il primo punto. Poi è stata la volta di Martina Trevisan: un match da psicodramma, opposta a Mihaela Buzarnescu (n.137 WTA). La toscana, annullando anche due match point, l’ha spunta dopo 3 ore di gioco per 6-2 2-6 7-6 (5), regalando a se ...