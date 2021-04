Tennis | Daniel Evans | “Lorenzo Musetti non conosce le buone maniere E’ stato irrispettoso”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021)si è sicuramente preso il centro del palcoscenico nella giornata di ieri dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Novak Djokovic. Un successo contro il numero uno del mondo, che è probabilmente il più bello della carriera per il britannico, che oggi affronterà il belga David Goffin per andare a caccia della prima semifinale in un 1000. La scorsa settimanaera sceso in campo nell’ATP di Cagliari, venendo sconfitto al secondo turno dadopo una dura lotta, terminata solo al tie-break del terzo set. Un incontro che ha lasciato alcuni strascichi polemici, prima con le dichiarazioni dial termine del match e poi con quelle di ieri diin conferenza stampa. Le parole del britannico, che ...