Tempesta d'amore, anticipazioni 19 aprile: l'offerta di Franzi (Di venerdì 16 aprile 2021) Continua l'appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d'amore, che lunedì 19 aprile 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo. Tempesta d'amore, anticipazioni 19 aprile Selina e Christoph, si ritroveranno tutti e due a dover partecipare insieme ad un ballo di beneficenza, della fondazione per la vaccinazione e si ritroveranno ad essere molto vicini. Ma proprio al momento in cui i due si stanno per darsi un bacio, Ariane li interromperà. Christoph dal canto suo, il giorno dopo, deciderà di andare da Selina e fargli presente tutti i dettagli del suo piano contro Ariane. Ma la donna, molto preoccupata lo metterà sotto ...

