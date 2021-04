Telecamera e auricolare nascosti durante l’esame per la patente | 46enne denunciato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Era vestito e si muoveva in modo sospetto quell’uomo che stava sostenendodi teoria per conseguire ladi guida. Così gli esaminatori hanno deciso di vederci chiaro e hanno chiamato la polizia. Così le forze dell’ordine sono arrivate alla motorizzazione civile di Bergamo, giovedì 15 aprile, per capire cosa stesse succedendo. Una volta giunti sul posto agli agenti è stato chiesto di controllare un uomo residente a Milano, classe 1975, che aveva dei movimenti poco sciolti e, soprattutto, che era vestito con abiti un po’ troppo pesanti per la stagione attuale. Le forze dell’ordine hanno atteso il termine della prova, per non interromperedegli altri candidati presenti in sala, e hanno poi proceduto a fermare l’uomo invitandolo a mostrare eventuali dispositivi celati sotto la pesante felpa indossata. Il candidato ha ...