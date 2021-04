(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – La Prima sezione penale della Corte dihato la sentenza diche nel novembre 2019 aveva condannato perCesare Paladino, titolare del Grand Hotel Plaza di Roma e padre della compagna dell’ex premier Giuseppe. Paladino era accusato di non aver versato due milioni di euro didial Comune capitolino tra il 2014 e il 2018 ed era stato condannato a un anno e due mesi.Oggi i giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso della Procura di Roma contro la revoca della condanna decisa dal gip dopo l’approvazione del decreto Rilancio che per questo tipo di reato ha previsto solo la sanzione amministrativa. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Tassa soggiorno: Cassazione conferma patteggiamento peculato ‘suocero’ Conte... - RobertoSignore7 : RT @EnricoPoli60: @cicciopalu @GenCar5 A citare travaglio e i travagliesi si passa solo da disinformati: quell'incontro fu un pranzo, uno,… - EnricoPoli60 : @cicciopalu @GenCar5 A citare travaglio e i travagliesi si passa solo da disinformati: quell'incontro fu un pranzo,… - Ely47074722 : RT @Marco_dreams: Leggi ad personam? Sappiate che ne esiste una fatta da Conte in favore del papà della fidanzata che le batte tutte: depe… - ViVal111 : RT @Marco_dreams: Leggi ad personam? Sappiate che ne esiste una fatta da Conte in favore del papà della fidanzata che le batte tutte: depe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassa soggiorno

Questa persona è stata ospitata in albergo dall'assessore Sacchi, che ha prenotato una camera doppia e pagato una doppiadi. Il problema è che il pernottamento di quest'altra persona ...Dimezzata invece ladiche era prevista inizialmente in 2,2 milioni. Ne sono entrati 1,024, compreso il recupero dei pregressi. A dare una mano ai conti di Palazzo Merlato è stata ...Firenze – Un focus, un tentativo di capire prima per poi proporre soluzioni, un confronto a tutto tondo con i soggetti coinvolti, dalla Questura alle associazioni, alla politica: a rilanciare il tema ...Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana e a Palazzo vecchio, hanno pubblicato sulle loro pagine Facebook un video ...