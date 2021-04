Tagli di capelli corti, medi e lunghi primavera/estate 2021: lo shag e il bob quadrato (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante i tempi che corrono, la moda non si ferma e le ultime tendenze sui Tagli di capelli primavera/estate 2021 sono davvero strepitose. corti, medi e lunghi, ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le età. Nei prossimi mesi caldi spadroneggeranno in primis i caschetti che tendono a ringiovanire il volto, ma anche lo shag e il bob quadrato. Spiccano novità anche sul fronte colori e capelli lunghi. Per chi volesse scrollarsi definitivamente di dosso il grigiore invernale, potrà lasciarsi sedurre dal French Balayage. Approfondiamo e sbirciamo alcune foto scovate sui profili social più gettonati del momento. I Tagli di capelli ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 16 aprile 2021) Nonostante i tempi che corrono, la moda non si ferma e le ultime tendenze suidisono davvero strepitose., ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le età. Nei prossimi mesi caldi spadroneggeranno in primis i caschetti che tendono a ringiovanire il volto, ma anche loe il bob. Spiccano novità anche sul fronte colori e. Per chi volesse scrollarsi definitivamente di dosso il grigiore invernale, potrà lasciarsi sedurre dal French Balayage. Approfondiamo e sbirciamo alcune foto scovate sui profili social più gettonati del momento. Idi...

Demi Lovato e il taglio corto che la fa sentire (finalmente) libera Ospite al The Drew Barrymore Show, la cantante ha spiegato che da quando è passata all'haircut super corto si sente svincolata dalle etichette di genere che la facevano sentire soffocata

