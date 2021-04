Strootman: “Voglio rimanere a Genoa, ma non dipende da me. Gioco per mia madre. Ho sempre ammirato il Milan” (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivato in prestito secco a gennaio dall’Olympique Marsiglia, Strootman col Genoa ha ritrovato l’Italia dopo le stagioni con la Roma. Il centrocampista olandese si è raccontato a Sky Sport, tra il ricordo della madre scomparsa di recente e la sua voglia di continuare a giocare in Italia. Queste le sue parole. Sul futuro: “Se non ti senti benvenuto non puoi giocare bene. E qui invece mi sento bene, abbiamo una squadra forte e per questo posso fare bene. Devo migliorare ancora, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta e per questo sono tornato in Italia. Se posso restare in A l’anno prossimo? È una cosa, complicata, non so ancora cosa vuole il club, il Marsiglia, cosa Vogliono fare con me in estate ma qui mi trovo bene. Abbiamo altre 8 partite: Voglio fare bene e così forse ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivato in prestito secco a gennaio dall’Olympique Marsiglia,colha ritrovato l’Italia dopo le stagioni con la Roma. Il centrocampista olandese si è raccontato a Sky Sport, tra il ricordo dellascomparsa di recente e la sua voglia di continuare a giocare in Italia. Queste le sue parole. Sul futuro: “Se non ti senti benvenuto non puoi giocare bene. E qui invece mi sento bene, abbiamo una squadra forte e per questo posso fare bene. Devo migliorare ancora, dobbiamo migliorare ancora per salvarci ma siamo sulla strada giusta e per questo sono tornato in Italia. Se posso restare in A l’anno prossimo? È una cosa, complicata, non so ancora cosa vuole il club, il Marsiglia, cosano fare con me in estate ma qui mi trovo bene. Abbiamo altre 8 partite:fare bene e così forse ...

Ultime Notizie dalla rete : Strootman Voglio Strootman a Sky: "Futuro? Bisogna vedere cosa vuole fare il Marsiglia" Strootman ha poi parlato anche della riapertura degli stadi: "Ho giocato tante partite contro il ... Voglio renderla orgogliosa di me in ogni partita e in ogni allenamento".

Genoa, Strootman: "Restare in Italia? Qui sto bene. Mia madre? Difficile parlarne ma gioco per lei" Abbiamo altre 8 partite: voglio fare bene e così forse posso restare in Serie A". Poco più di due mesi fa, Strootman ha perso sua madre : "Per me è difficile ancora parlare di questo, so che mia ...

Calciomercato Genoa, Strootman tra conferma e addio: le parole del giocatore Strootman è in prestito secco al Genoa dal Marsiglia fino ... così come i compagni e i tifosi. Voglio renderla orgogliosa di me in ogni partita e in ogni allenamento“.

Strootman a Sky: «Futuro? Bisogna vedere cosa vuole fare il Marsiglia» Strootman: «Se non ti senti benvenuto, non puoi giocare bene. A Genova è diverso, posso fare bene ma possiamo migliorare ancora per salvarci» ...

