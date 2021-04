Strage di Bologna, al via nuovo processo. L’ex terrorista Bellini: “Come Sacco e Vanzetti”. Bolognesi: “Si difenda nel merito” (Di venerdì 16 aprile 2021) È iniziato oggi il nuovo processo sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980 davanti alla Corte di assise di Bologna. Imputati sono L’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di essere il quinto esecutore dell’attentato, in concorso con i Nar già condannati (Fioravanti, Mambro e Ciavardini in via definitiva, Cavallini in primo grado, ndr), L’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma per false informazioni al pm al fine di sviare le indagini. Fuori dal processo Quintino Spella, ex 007, morto lo scorso gennaio. L’ex capo del Sisde di Padova era accusato di depistaggio. La Corte è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) È iniziato oggi ilsulladidel 2 agosto 1980 davanti alla Corte di assise di. Imputati sonodi Avanguardia Nazionale Paolo, accusato di essere il quinto esecutore dell’attentato, in concorso con i Nar già condannati (Fioravanti, Mambro e Ciavardini in via definitiva, Cavallini in primo grado, ndr),carabiniere Piergiorgio Segatel, per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma per false informazioni al pm al fine di sviare le indagini. Fuori dalQuintino Spella, ex 007, morto lo scorso gennaio.capo del Sisde di Padova era accusato di depistaggio. La Corte è ...

Strage di Bologna, al via il processo. Bellini: "Mi sento come Sacco e Vanzetti" BOLOGNA Paolo Bellini arriva in tribunale a Bologna per la prima udienza del nuovo processo, che parte oggi a 40 anni e 8 mesi dal 2 agosto 1980, sulla Strage della stazione di Bologna: «Mi sento come ...

Strage di Bologna, Bellini arriva in tribunale. Video Paolo Bellini è imputato con altre 10 persone nel processo ai mandanti della strage del 2 agosto 1980. Il processo è iniziato oggi davanti alla corte d'assise presieduta dal giudice Francesco Maria Ca ...

