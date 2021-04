Stellantis - Tavares: Nuova piattaforma per Ev nel 2023, garantirà fino a 800 km di autonomia" (Di venerdì 16 aprile 2021) Il gruppo Stellantis imprimerà un colpo di acceleratore alle sue strategie di elettrificazione nel 2023, quando potrà sfruttare una Nuova piattaforma in grado di garantire un'autonomia massima di 800 chilometri ai vari modelli 100% Ev. A rivelare i primi dettagli di una roadmap che sarà definita nei dettagli dal prossimo piano industriale è stato l'amministratore delegato Carlos Tavares, intervenuto nel corso dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare i bilanci della Fiat Chrysler e della PSA. Nella medesima riunione, è stata inoltre approvata la distribuzione del dividendo straordinario da 1 miliardo di euro stabilito dai due costruttori nel quadro degli accordi per la fusione. Gli obiettivi. In particolare, verso la fine del 2023 debutterà la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Il gruppoimprimerà un colpo di acceleratore alle sue strategie di elettrificazione nel, quando potrà sfruttare unain grado di garantire un'massima di 800 chilometri ai vari modelli 100% Ev. A rivelare i primi dettagli di una roadmap che sarà definita nei dettagli dal prossimo piano industriale è stato l'amministratore delegato Carlos, intervenuto nel corso dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare i bilanci della Fiat Chrysler e della PSA. Nella medesima riunione, è stata inoltre approvata la distribuzione del dividendo straordinario da 1 miliardo di euro stabilito dai due costruttori nel quadro degli accordi per la fusione. Gli obiettivi. In particolare, verso la fine deldebutterà la ...

