Stellantis, Tavares fissa l’obiettivo: nel 2025 il 38 per cento delle auto vendute in Europa sarà elettrico (Di venerdì 16 aprile 2021) Stellantis verso l’elettrico, Carlos Tavares: entro il 2025 tutte le auto passeggeri del gruppo vendute in Europa avranno una versione con motore elettrico o ibrido pug-in. Entro il 2025 tutte le auto passeggeri del gruppo Stellantis avranno una versione green che potrà essere con motore elettrico o ibrido plug-in: lo ha comunicato l’Amministratore delegato del gruppo Carlos Tavares, che ha parlato del piano relativo alla crescita del gruppo nel mondo della mobilità elettrica. La svolta, che come detto si concluderà entro il 2025, interessa solo il mercato europeo. Carlos Tavares: entro il 2025 tutte le ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021)verso l’, Carlos: entro iltutte lepasseggeri del gruppoinavranno una versione con motoreo ibrido pug-in. Entro iltutte lepasseggeri del gruppoavranno una versione green che potrà essere con motoreo ibrido plug-in: lo ha comunicato l’Amministratore delegato del gruppo Carlos, che ha parlato del piano relativo alla crescita del gruppo nel mondo della mobilità elettrica. La svolta, che come detto si concluderà entro il, interessa solo il mercato europeo. Carlos: entro iltutte le ...

Advertising

news_mondo_h24 : Stellantis, Tavares fissa l’obiettivo: nel 2025 il 38 per cento delle auto vendute in Europa sarà elettrico - ansa_economia : Stellantis: Tavares, lavoriamo a piano, sarà offensivo. Elkann, nel 2025 prima Ferrari tutta elettrica #ANSA - solomotori : Stellantis, unione ambiziosa, avremo piano aggressivo - dinoadduci : Stellantis - Tavares: Nuova piattaforma per Ev nel 2023, garantirà fino a 800 km di autonomia' - matra : Tavares rassicura i quadri Stellantis: pronto il piano di outplacement. Sarà realizzato in collaborazione con Taffo. -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Tavares Borsa Italiana Oggi 16 aprile 2021: Ftse Mib parte in rialzo, realizzi su Amplifon Il prezzo delle azioni Stellantis potrebbe essere condizionato dalle dichiarazioni che sono state rilasciate dall'amministratore delegato Carlo Tavares nel corso dell'assemblea degli azionisti del ...

Stellantis incontra i sindacati italiani: i dubbi restano - FormulaPassion.it Si cerca di delineare una strategia produttiva, e soprattutto rassicurazioni sugli impieghi dopo che nelle scorse settimane Carlos Tavares, il CEO di Stellantis, aveva accusato gli impianti del ...

Stellantis Melfi: l’esito dell’incontro, le conclusioni e la nota dei sindacati Alla fine del summit di ieri tra i rappresentanti di Stellantis e i rappresentanti dei lavoratori esce fuori l’impegno a proseguire il confronto con altri incontri già a maggio. E poi, linea comune pe ...

Stellantis: le azioni festeggiano. I motivi sono due Azioni Stellantis in primo piano a Piazza Affari: il titolo avanza con guadagni oltre l'1%. I motivi dell'entusiasmo sono almeno due.

Il prezzo delle azionipotrebbe essere condizionato dalle dichiarazioni che sono state rilasciate dall'amministratore delegato Carlonel corso dell'assemblea degli azionisti del ...Si cerca di delineare una strategia produttiva, e soprattutto rassicurazioni sugli impieghi dopo che nelle scorse settimane Carlos, il CEO di, aveva accusato gli impianti del ...Alla fine del summit di ieri tra i rappresentanti di Stellantis e i rappresentanti dei lavoratori esce fuori l’impegno a proseguire il confronto con altri incontri già a maggio. E poi, linea comune pe ...Azioni Stellantis in primo piano a Piazza Affari: il titolo avanza con guadagni oltre l'1%. I motivi dell'entusiasmo sono almeno due.