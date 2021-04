Stadi verso la riapertura: la finale di Coppa Italia Atalanta-Juve forse con i tifosi (Di venerdì 16 aprile 2021) I tifosi stanno per tornare negli Stadi. Si ripartirà con calma, pochi per volta, ma ora s’inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. In vista degli Europei (in programma in Italia l’11, il 16 e il 20 giugno e il 3 luglio), per i quali è previsto il ritorno dei tifosi allo Stadio per un totale del 25% della capienza, Lega Calcio e Figc stanno lavorando per una riapertura degli impianti già nel finale di campionato. L’idea è far tornare i tifosi a partire dal 10-15 maggio e una delle partite che potrebbe vedere il ritorno di circa 1.000 sostenitori allo Stadio è la finale di Coppa Italia che vedrà protagonista l’Atalanta contro la Juventus il prossimo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Istanno per tornare negli. Si ripartirà con calma, pochi per volta, ma ora s’inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. In vista degli Europei (in programma inl’11, il 16 e il 20 giugno e il 3 luglio), per i quali è previsto il ritorno deialloo per un totale del 25% della capienza, Lega Calcio e Figc stanno lavorando per unadegli impianti già neldi campionato. L’idea è far tornare ia partire dal 10-15 maggio e una delle partite che potrebbe vedere il ritorno di circa 1.000 sostenitori alloo è ladiche vedrà protagonista l’contro lantus il prossimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Stadi verso A maggio riaprono stadi, piscine e palestre: ecco come riparte lo sport in Italia Vaccini permettendo, l'Italia si avvia verso una fase di riaperture dopo i mesi di restrizioni ... Gabriele Gravina, si è discusso sulle possibili riaperture degli stadi per i tifosi nelle ultime due ...

Reggina - Reggiana, Baroni: 'A Menez ho detto che non ho mai allenato un giocatore così forte, ma per questo finale dipende da lui' Auguro alla squadra e ai tifosi che si possano riempire di nuovo gli stadi. Una partita senza ... Il tempo passa, sono rimaste poche partite, ma io non ho preclusione verso nessuno, specialmente verso ...

Napoli, verso l'Inter con il dubbio Osimhen-Mertens MILANO - Prendiamo le ultime 7 giornate di campionato e ci accorgiamo come il Napoli sia l’unica squadra in grado di tenere testa all’Inter capolista. Nelle ultime 7 giornate (e non ultime 7 partite, ...

A maggio riaprono stadi, piscine e palestre: ecco come riparte lo sport in Italia Si prova a ripartire in Italia con lo sport: sembrano passati anni luce da quando sentivamo le grida dei tifosi o da quando potevano sentire l’odore del cloro. Vaccini permettendo, l'Italia si avvia v ...

