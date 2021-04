Square Enix fa gola a tutti: un report suggerisce una possibile acquisizione (Di venerdì 16 aprile 2021) Da quando sono arrivate le prime notizie sull'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, non sono mancati ulteriori rumor su acquisizioni di società di videogiochi. Tuttavia, fino ad ora, nessuna di queste speculazioni si è rivelata vera. Ora, c'è un nuovo rumor che proviene da Bloomberg Japan. Secondo un report pubblicato di recente, più società sarebbero interessate ad acquisire il publisher giapponese Square Enix. Tuttavia, il suddetto report non entra troppo nei dettagli: non sappiamo se questo si riferisca a Square Enix nel suo complesso, al business dei videogiochi o al più ampio business dell'intrattenimento della compagnia. Per questo motivo non possiamo ancora saltare a nessuna conclusione, ma ovviamente questo non impedirà il dilagare dei rumor online. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Da quando sono arrivate le prime notizie sull'di Bethesda da parte di Microsoft, non sono mancati ulteriori rumor su acquisizioni di società di videogiochi. Tuttavia, fino ad ora, nessuna di queste speculazioni si è rivelata vera. Ora, c'è un nuovo rumor che proviene da Bloomberg Japan. Secondo unpubblicato di recente, più società sarebbero interessate ad acquisire il publisher giapponese. Tuttavia, il suddettonon entra troppo nei dettagli: non sappiamo se questo si riferisca anel suo complesso, al business dei videogiochi o al più ampio business dell'intrattenimento della compagnia. Per questo motivo non possiamo ancora saltare a nessuna conclusione, ma ovviamente questo non impedirà il dilagare dei rumor online. ...

Ultime Notizie dalla rete : Square Enix Marvel's Avengers: in arrivo l'evento Tachyon Anomaly Come parte dell'evento Square Enix e Crystal Dynamics hanno previsto una nuova missione Tachyon , And We're Back , che consisterà in una serie di missioni settimanali che avranno, come ricompensa un ...

SaGa Frontier Remastered è disponibile ora su Switch, Playstation 4, PC e mobile! Square Enix ha annunciato oggi che SaGa Frontier Remastered, il remaster in HD dell'amato classico JRPG SaGa Frontier, è ora disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (STEAM) ...

Square Enix smentisce i nuovi rumor su una possibile acquisizione Questa notte Bloomberg Japan ha pubblicato un report secondo cui alcune compagnie sarebbero interessate ad acquisire Square Enix, il colosso giapponese di Final Fantasy e tante altre storiche serie. I ...

