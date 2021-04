Spostamenti ed eventi, ecco come funzionerà il pass annunciato da Draghi: tampone, vaccino o guarigione dal Covid per potersi muovere (Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea è la stessa del “green pass” a cui sta lavorando la Commissione europea per far ripartire il turismo internazionale: un certificato che attesti la guarigione dal Covid, un tampone effettuato entro un certo arco temporale o l’avvenuta vaccinazione. Ma l’intenzione del governo Draghi, stando a quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, è quella di impiegarlo anche per gli Spostamenti tra Regioni di colore diverso o addirittura per accedere a spettacoli ed eventi sportivi. Sono queste le caratteristiche del “pass” citato dal premier Draghi nel corso della conferenza stampa con cui sono state annunciate le tappe per riaprire il Paese. Durante il suo intervento, l’ex capo della Bce non ha fornito altri dettagli, se non che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) L’idea è la stessa del “green” a cui sta lavorando la Commissione europea per far ripartire il turismo internazionale: un certificato che attesti ladal, uneffettuato entro un certo arco temporale o l’avvenuta vaccinazione. Ma l’intenzione del governo, stando a quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, è quella di impiegarlo anche per glitra Regioni di colore diverso o addirittura per accedere a spettacoli edsportivi. Sono queste le caratteristiche del “” citato dal premiernel corso della conferenza stampa con cui sono state annunciate le tappe per riaprire il Paese. Durante il suo intervento, l’ex capo della Bce non ha fornito altri dettagli, se non che il ...

