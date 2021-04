**Spettacolo: Franceschini, ‘ulteriori 27 milioni di euro per operatori extra Fus’** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Sono stati destinati ulteriori 27 milioni di euro per sostenere tutte quelle realtà del mondo della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante che ancora non attingono alle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo. Ma che lo potranno fare grazie alle nuove regole per il 2021. All’interno di un settore dell’industria creativa italiana particolarmente colpito dalla pandemia, queste realtà, fuori dal perimetro dei sostegni statali ordinari, meritano particolare attenzione, perché esprimono la vitalità, la ricchezza e la diversità del panorama nazionale dello spettacolo. Ora più che mai, anche in vista della prossima riapertura di cinema e teatri, il sostegno delle istituzioni deve proseguire, fin quando si tornerà a una situazione di piena normalità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Sono stati destinati ulteriori 27diper sostenere tutte quelle realtà del mondo della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante che ancora non attingono alle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo. Ma che lo potranno fare grazie alle nuove regole per il 2021. All’interno di un settore dell’industria creativa italiana particolarmente colpito dalla pandemia, queste realtà, fuori dal perimetro dei sostegni statali ordinari, meritano particolare attenzione, perché esprimono la vitalità, la ricchezza e la diversità del panorama nazionale dello spettacolo. Ora più che mai, anche in vista della prossima riapertura di cinema e teatri, il sostegno delle istituzioni deve proseguire, fin quando si tornerà a una situazione di piena normalità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Spettacolo Franceschini Covid: fonti, dal 26/4 giallo rafforzato, ok attività aperto ... con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo ... Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Elena Bonetti. ...

Barbareschi torna in tv e vaccina il virus della stupidità e del politically correct Invito Franceschini e Di Maio che mi è simpatico. Il mio miglior amico? Oggi è Paolo Rossi, ci sentiamo tutte le mattine e presto faremo uno spettacolo assieme. Cosa mi sta a cuore? Insegnare'.

Riaperture, concerti: Franceschini: 'Stesse regole per le partite di calcio' Lavoratori dello spettacolo protestano dopo l'ok al pubblico dello Stadio Olimpico. Mancano regole chiare anche su riaperture di cinema e teatri.

“Serve subito un piano di riaperture per il settore cultura-eventi-spettacolo” “ Nel comparto cultura-eventi-spettacoli operano aziende diversissime tra loro – spiega Davide Franco, Presidente di Cna Cultura e amministratore di “Suono e Immagine”, azienda che fornisce service Au ...

