Speranza può contare su Salvini: la Lega non voterà la sfiducia al ministro (Di venerdì 16 aprile 2021) Una gestione sconsiderata della pandemia, che ha portato l’Italia sull’orlo del baratro economico, con le chiusure come unico strumento concepito per affrontare il Covid-19 e pazienza se qualcuno non arriverà più a fine mese. E con una serie di gaffe e scandali, su tutti l’orrore del piano pandemico mai aggiornato e “contraffatto” per non fare brutta figura, che avrebbero spinto chiunque a fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni. Roberto Speranza no, resterà saldamente al suo posto, nonostante le richieste presentate dall’opposizione, con Gianluigi Paragone di Italexit a sfidare i colleghi in Parlamento invitandoli a firmare una mozione di sfiducia, appoggiata anche da Fratelli d’Italia e Alternativa. Il ministro della Salute, però, potrà contare nell’occasione su un alleato imprevedibile fino a pochi mesi ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) Una gestione sconsiderata della pandemia, che ha portato l’Italia sull’orlo del baratro economico, con le chiusure come unico strumento concepito per affrontare il Covid-19 e pazienza se qualcuno non arriverà più a fine mese. E con una serie di gaffe e scandali, su tutti l’orrore del piano pandemico mai aggiornato e “contraffatto” per non fare brutta figura, che avrebbero spinto chiunque a fare un passo indietro e rassegnare le dimissioni. Robertono, resterà saldamente al suo posto, nonostante le richieste presentate dall’opposizione, con Gianluigi Paragone di Italexit a sfidare i colleghi in Parlamento invitandoli a firmare una mozione di, appoggiata anche da Fratelli d’Italia e Alternativa. Ildella Salute, però, potrànell’occasione su un alleato imprevedibile fino a pochi mesi ...

ricpuglisi : Roberto Speranza potrebbe fare un gesto intelligente e dimettersi. Per ottenere l'egemonia può tranquillamente asp… - DSantanche : Signori del #governo, presidente #Draghi, ministro #Speranza, guardate questa ristoratrice. Questa ristoratrice è l… - AnnalisaChirico : Il min. Speranza ha sempre campato di politica, non ha mai gestito un’attività, anche piccola, non ha mai svolto un… - La7tv : #omnibus Francesca Nava (Domani) spiega perché il caso del piano pandemico, con l'inchiesta che ha coinvolto Ranier… - Massimo22185550 : RT @007Vincentxxx: Facce come il c...o??ascoltate la #Meloni quando criticava #Conte ed elogiava il ministro #Speranza chiamandolo persone r… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza può Come sopravvivere in tempi apocalittici?Quattro passi per uscire dalla gabbia ... "Spaventata, dolente, indecisa tra risentimento e speranza: ecco l'Italia nell'anno della paura ... La fuga può essere nei mondi virtuali, nelle serie tv o nelle piattaforme di comunicazione. 3) L'...

Antonucci Forza Italia: A Brindisi le donne affette da cancro alla mammella sono considerate pazienti di serie B ...annullando gran parte del progresso scientifico che in questi ultimi anni aveva ridato speranza a ... Una mancata diagnosi oggi, può essere una malattia domani. E di malattie, oltre a quella legata al ...

... "Spaventata, dolente, indecisa tra risentimento e: ecco l'Italia nell'anno della paura ... La fugaessere nei mondi virtuali, nelle serie tv o nelle piattaforme di comunicazione. 3) L'......annullando gran parte del progresso scientifico che in questi ultimi anni aveva ridatoa ... Una mancata diagnosi oggi,essere una malattia domani. E di malattie, oltre a quella legata al ...