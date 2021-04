Sparatoria a Indianapolis | strage in un magazzino dell’aeroporto | almeno 8 morti | il killer si è suicidato

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 aprile 2021), 23 ora locale. Unacoinvolge il personale della sede Fedex, multinazionale delle spedizioni, a poca distanza dall’aeroporto della capitale dell’Indiana. La polizia, si legge in un comunicato, ha «localizzato diverse vittime» all’interno della struttura, la prima stima degli agenti secondo il New York Times parla di otto vittime. Quello diè il secondo hub della Fedex più grande al mondo, con oltre 4.500 dipendenti. L’assalitore, stando a quanto dichiarato dai primi testimoni, avrebbe fatto irruzione nella struttura imbracciando un fucile automatico per poi suicidarsi. «Ho visto un uomo con una specie di mitragliatrice, un fucile automatico, e stava sparando a cielo aperto», ha dichiarato Jeremiah Miller all’emittente locale Wish-tv. Miller aveva appena terminato il turno, insieme al collega ...