Spal-Pisa, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Spal-Pisa, anticipo della 34a giornata di Serie B:

Spal (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Ranieri; Missiroli, Viviani, Segre; Valoti; Di Francesco, Floccari. All. Rastelli.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, D'Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic. All. Sottil.

