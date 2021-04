Sottosegretario Costa: “Stadi aperti il 1 maggio? Niente di ufficiale. Puntiamo alla finale di Coppa Italia” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa ha parlato così a Sky Sport in merito alle riaperture degli Stadi: “Per quanto riguarda gli Stadi la decisione del governo per gli Europei è stata un apripista. La giornata di oggi è importante, prevediamo una serie di aperture che riguarda lo sport, come quelli di contatto dal 26 aprile. La notizia la devo però correggere: abbiamo preso una decisione sull’Europeo e stiamo ragionando sulla Coppa Italia, magari con una presenza del 15% della capienza dello Stadio. Le aperture del 1 maggio non sono state approfondite e non c’è una posizione netta in questa direzione. Abbiamo però iniziato a individuare date e scadenze e questo era quello di cui c’era bisogno. Lo sport ha avuto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildi StatoSalute, Andreaha parlato così a Sky Sport in merito alle riaperture degli: “Per quanto riguarda glila decisione del governo per gli Europei è stata un apripista. La giornata di oggi è importante, prevediamo una serie di aperture che riguarda lo sport, come quelli di contatto dal 26 aprile. La notizia la devo però correggere: abbiamo preso una decisione sull’Europeo e stiamo ragionando sulla, magari con una presenza del 15% della capienza delloo. Le aperture del 1non sono state approfondite e non c’è una posizione netta in questa direzione. Abbiamo però iniziato a individuare date e scadenze e questo era quello di cui c’era bisogno. Lo sport ha avuto ...

