Sondaggi politici EMG | cresce ancora la quota di quanti vorrebbero scegliere il vaccino

Gli ultimi Sondaggi politici di EMG delineano una conferma del sentiment prevalente in Italia, perlomeno riguardo il tema più caldo al momento, quello delle vaccinazioni. Permane un certo scetticismo e timore. La maggioranza assoluta degli italiani, infatti, il 54%, in aumento rispetto al 52% di settimana scorsa, afferma che preferirebbe poter scegliere quale vaccino farsi iniettare. Scende dal 36% al 35% la quota di coloro che affermano che qualsiasi vada bene. Sempre secondo i Sondaggi politici di EMG di questa settimana solo il 41% tra l'altro accetterebbe di farsi vaccinare con Astrazeneca, finora il vaccino che genera più timori mentre il 36% sarebbe contrario, e il 23% è indeciso.

