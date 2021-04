Sondaggi: il gradimento per il premier Mario Draghi torna a salire, le intenzioni di voto (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra i Sondaggi politici di oggi merita attenzione l’ultima rilevazione effettuata da Termometro Politico sul gradimento per il premier Mario Draghi e le intenzioni di voto per i partiti. Il dato più importante che emerge è la crescita dei consensi per il presidente del Consiglio. Un’inversione di tendenza, considerato che l’ultimo Sondaggio sul tema aveva certificato un calo dei consensi per l’ex presidente della Bce. Il Sondaggio è stato realizzato con metodo Cawi, 3.100 interviste raccolte tra il 13 e il 15 aprile 2021. (prosegue dopo la foto) Sondaggi politici oggi, il gradimento per il premier Mario Draghi Come detto, torna a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra ipolitici di oggi merita attenzione l’ultima rilevazione effettuata da Termometro Politico sulper ile lediper i partiti. Il dato più importante che emerge è la crescita dei consensi per il presidente del Consiglio. Un’inversione di tendenza, considerato che l’ultimoo sul tema aveva certificato un calo dei consensi per l’ex presidente della Bce. Ilo è stato realizzato con metodo Cawi, 3.100 interviste raccolte tra il 13 e il 15 aprile 2021. (prosegue dopo la foto)politici oggi, ilper ilCome detto,a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi gradimento Covid, il sondaggio Adnkronos: Liguria promossa per piano vaccini e gestione emergenza La media nazionale del gradimento si attesta al 5,92. Commentando il risultato dei due sondaggi, il presidente della Regione Giovanni Toti ha dichiarato all'Adnkronos: "La Liguria ha impegnato tutte ...

Sondaggi politici elettorali oggi 16 aprile 2021: crolla la fiducia in Draghi e nel suo governo Tra i ministri, quelli con un maggiore gradimento sono: Dario Franceschini (Cultura), Giancarlo ... Come si fanno i sondaggi? I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche ...

Coronavirus in Basilicata, Bardi promosso nella gestione dell’emergenza POTENZA – Benché ultimo in gradimento tra i presidenti di Regione, ieri Vito Bardi ha incassato un 6,5 – “più che sufficiente” si sarebbe detto una volta – sia nella gestione della pandemia che in que ...

Governo Draghi, sondaggi preoccupanti: crolla la fiducia degli italiani Secondo gli ultimi sondaggi di Euromedia Research la fiducia degli italiani nei confronti del governo Draghi è crollata drasticamente.

