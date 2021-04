Sold out in poche ore la nuova maglia del Napoli firmata Marcelo Burlon (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nuova maglia ufficiale del Napoli aveva già suscitato clamore appena uscita. poche ore dopo la sua messa in commercio è andata immediatamente Sold-out. La divisa Marcelo Burlon County of Milan x SSC Napoli, presentata questa mattina, e che sarà indossata dagli azzurri nella gara del Maradona contro l’Inter è durata pochissime ore sullo store ufficiale. Nonostante il prezzo non proprio economico – 150 euro, ai quali vanno aggiunti altri euro per eventuali personalizzazioni – è andata Sold out in meno di un’ora. Una linea celebrativa della squadra che è evidentemente piaciuta moltissimo ai supporters partenopei al punto che, nonostante non sia più disponibile, l’e-commerce è attualmente crashato. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaufficiale delaveva già suscitato clamore appena uscita.ore dopo la sua messa in commercio è andata immediatamente-out. La divisaCounty of Milan x SSC, presentata questa mattina, e che sarà indossata dagli azzurri nella gara del Maradona contro l’Inter è durata pochissime ore sullo store ufficiale. Nonostante il prezzo non proprio economico – 150 euro, ai quali vanno aggiunti altri euro per eventuali personalizzazioni – è andataout in meno di un’ora. Una linea celebrativa della squadra che è evidentemente piaciuta moltissimo ai supporters partenopei al punto che, nonostante non sia più disponibile, l’e-commerce è attualmente crashato. ...

Advertising

ProMcom1 : Dischi freno BCA : prima batch di produzione del diametro 203 mm sold out in 72 ore ?? ?? ?? Prox Lunedì vedremo di r… - anteprima24 : ** Sold out in poche ore la nuova maglia del ##Napoli firmata Marcelo Burlon ** - antorss83 : @tuttonapoli Bella ma costa troppo.... però se va in sold out vuol dire che a gent i tten i sord - giorgiovascotto : RT @RiccardobiancoC: Il #16aprile del 2020, il Covid si portava via un grande scrittore. Mi ricordo quando - ormai tanti anni fa - al sal… - cn1926it : La nuova maglia del #Napoli è un successo: store preso d’assalto e tre capi già sold out! -

Ultime Notizie dalla rete : Sold out Marcelo Burlon x SSC Napoli, già sold out le Kombat, T - Shirt e tuta! E lo store del Napoli va in crash Marcelo Burlon X SSC Napoli - A cinque ore dal lancio negli store online della collezione firmata da Kappa e Marcelo Burlon per due nuove Kombat SSC Napoli (e non solo), va già verso il sold out la collezione firmata dal brand Burlon . Il sito dello store del Napoli è già da un paio d'ore in crash continuo. In questo momento, infatti, se si prova ad accedere allo store ufficiale ...

Ligabue: rinviato al 4 giugno 2022 "30 anni in un (nuovo) giorno", l'evento alla RCF Arena di Reggio Emilia Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it "30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO" , evento già da tempo sold out con 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ...

Nuova maglia Burlon Napoli, che successo! Assaltato lo store, già tre capi sold out A quattro ore dall'inizio delle vendite di questa collezione limitata, sono già tanti i tifosi che stanno lamentando diversi problemi in fase d'acquisto.

Xiaomi Mi MIX Fold: un solo minuto per milioni di ricavi Xiaomi Mi MIX Fold è già sold out e l'azienda cinese ha dimostrato ancora una volta di avere un super appeal anche per la fascia premium.

Marcelo Burlon X SSC Napoli - A cinque ore dal lancio negli store online della collezione firmata da Kappa e Marcelo Burlon per due nuove Kombat SSC Napoli (e non solo), va già verso illa collezione firmata dal brand Burlon . Il sito dello store del Napoli è già da un paio d'ore in crash continuo. In questo momento, infatti, se si prova ad accedere allo store ufficiale ...Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it "30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO" , evento già da tempocon 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ...A quattro ore dall'inizio delle vendite di questa collezione limitata, sono già tanti i tifosi che stanno lamentando diversi problemi in fase d'acquisto.Xiaomi Mi MIX Fold è già sold out e l'azienda cinese ha dimostrato ancora una volta di avere un super appeal anche per la fascia premium.