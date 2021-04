Sky al lavoro per avviare le somministrazioni di vaccini in tutte le sue sedi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sky Sky, per supportare la campagna vaccinale nazionale (al pari di Rai e Mediaset), è al lavoro per avviare le somministrazioni presso le proprie sedi di Milano, Roma e Cagliari non appena saranno completati gli adempimenti necessari, definiti i criteri di partecipazione per le aziende e resi disponibili i vaccini. L’azienda sta individuando un’organizzazione sanitaria che la supporterà nella somministrazione del vaccino ai dipendenti che vorranno aderire. La scelta di dare il proprio contributo alla campagna di vaccinazione si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo da Sky nel corso dell’emergenza Covid-19 a tutela e supporto della sicurezza dei propri dipendenti, tra cui l’attivazione di una copertura assicurativa per i casi di contagio da Coronavirus e i servizi gratuiti, attivi 7 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Sky Sky, per supportare la campagna vaccinale nazionale (al pari di Rai e Mediaset), è alperlepresso le propriedi Milano, Roma e Cagliari non appena saranno completati gli adempimenti necessari, definiti i criteri di partecipazione per le aziende e resi disponibili i. L’azienda sta individuando un’organizzazione sanitaria che la supporterà nella somministrazione del vaccino ai dipendenti che vorranno aderire. La scelta di dare il proprio contributo alla campagna di vaccinazione si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo da Sky nel corso dell’emergenza Covid-19 a tutela e supporto della sicurezza dei propri dipendenti, tra cui l’attivazione di una copertura assicurativa per i casi di contagio da Coronavirus e i servizi gratuiti, attivi 7 ...

