Skoda | 5 stelle Euro Ncap per Enyaq iV

(Di venerdì 16 aprile 2021) VERONA - NuovoiV, il primo Suv 100% elettrico della casa Ceca, con il 94% dei punti massimi raggiungibili per la protezione degli adulti e l'89% per la protezione dei bambini ha ottenuto ...

Un head - up display, in cuiha incorporato per la prima volta la realta' aumentata, e i fari ... "Siamo felici di queste cinquee particolarmente orgogliosi del risultato per la protezione ...Euro NCAP:Enyaq e Volkswagen ID.4 ottengono 512 Auto 14 AprVERONA (ITALPRESS) - Nuovo Skoda Enyaq iV, il primo Suv 100% elettrico della casa Ceca, con il 94% dei punti massimi raggiungibili per la protezione degli adulti e l'89% per la protezione dei bambini ...Dopo essersi sottoposto ai severissimi test di crash e sicurezza del programma europeo di valutazione delle nuove auto e conferma la serie positiva dei veicoli Skoda e del gruppo VW ...