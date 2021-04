Sirio | Tribunale revoca CdA e nomina amministratore giudiziario

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Ildi Bologna, ad esito del procedimento promosso dal Collegio Sindacale, ha disposto ladel consiglio di amministrazione die ladi una. La società ravennate, attiva nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, aveva presentato due giorni da un nuovo piano industriale e interventi di ricapitalizzazione per il proprio rilancio, salvo poi vedersi sospendere le negoziazioni. L’to dalè il commercialista Fausto Maroncelli, a cui sono stati attribuiti poteri di verifica della situazione contabile, economico e finanziaria della società, verifica della persistenza della continuità aziendale, ...

Il Tribunale di Bologna, ad esito del procedimento promosso dal Collegio Sindacale, ha disposto la revoca del consiglio di amministrazione di Sirio e la nomina di una amministratore giudiziario.