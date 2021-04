Si traveste da infermiere e penetra nell’ospedale di Ostuni dov’è ricoverato il padre per Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) Preoccupato per le condizioni del padre, un 36enne ha deciso di travestirsi da infermiere all’ospedale di Ostuni per aggirare i controlli Covid. In un primo momento l’uomo ha chiamato telefonicamete la struttura per avere notizie. Voleva sapere se il genitore stava bene o se avesse problemi. Il tentativo non gli è riuscito perché i medici avevano già aggiornato il fratello. Allora ha preso l’automobile e si è diretto all’ospedale. Travestito da infermiere all’ospedale di Ostuni Una volta arrivato ha individuato lo stratagemma per entrare. Si è travestito da infermiere e ha indossato una tuta da lavoro usa e getta. Poi ha messo i calzari e una mascherina Ffp2. In questo modo ha raggiunto l’obiettivo di non essere fermato da nessuno. Ha chiesto informazioni del reparto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Preoccupato per le condizioni del, un 36enne ha deciso di travestirsi daall’ospedale diper aggirare i controlli. In un primo momento l’uomo ha chiamato telefonicamete la struttura per avere notizie. Voleva sapere se il genitore stava bene o se avesse problemi. Il tentativo non gli è riuscito perché i medici avevano già aggiornato il fratello. Allora ha preso l’automobile e si è diretto all’ospedale. Travestito daall’ospedale diUna volta arrivato ha individuato lo stratagemma per entrare. Si è travestito dae ha indossato una tuta da lavoro usa e getta. Poi ha messo i calzari e una mascherina Ffp2. In questo modo ha raggiunto l’obiettivo di non essere fermato da nessuno. Ha chiesto informazioni del reparto ...

