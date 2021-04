(Di venerdì 16 aprile 2021). La notizia, rivelata stamattina dal Quotidiano del Sud, avrà fatto saltare sulla sedia molti in Italia, da nord a sud. Sì, perché il superoriginario di Cutro è una specie di imperatore dell’onorata società calabrese. Condannato a più ergastoli, non ha mai smesso di guidare gli affarisua cosca, che negli ultimi tre decenni dalla piccola Cutro, nel crotonese, si è ramificata in tutta Italia colonizzando soprattutto il Nord e in particolare l’Emilia-Romagna. (prosegue dopo la foto): ilimprenditore che ha colonizzato mezzo Nord Italia “...

Advertising

repubblica : Si è pentito il boss Nicolino Grande Aracri, il Buscetta della 'ndrangheta - zazoomblog : Si è pentito il boss Nicolino Grande Aracri: sarà il “Buscetta” della ‘ndrangheta? - #pentito #Nicolino #Grande… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Affiliati e politici tremano. Chi è Nicolino Grande Aracri - fanpage : Affiliati e politici tremano. Chi è Nicolino Grande Aracri - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Si è pentito il boss Nicolino Grande Aracri, il Buscetta della 'ndrangheta -

Ultime Notizie dalla rete : pentito boss

La cautela dei magistrati antimafia è comprensibile perchè si tratta ora di capire le reali intenzioni deldei cutresi che per almeno 20 anni ha comandato le diramazioni della cosche in Emilia ...... e se nel frattempo il Parlamento non avrà modificato i divieti assoluti che impediscono ae ... Perché la "assoluta pericolosità presunta" di chi non s'èha "conseguenze afflittive ...Nicolino Grande Aracri pentito. La notizia, rivelata stamattina avrà fatto saltare sulla sedia molti in Italia, da nord a sud.Il boss Nicolino Grande Aracri ha iniziato a collaborare con la giustizia. La notizia, riportata dal Quotidiano del Sud, è stata confermata all’Ansa da fonti della Dda. Il boss è a capo di una delle c ...