Shining Vale: Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino nella serie STARZ (Di venerdì 16 aprile 2021) STARZ ha annunciato la produzione della serie Shining Vale, un progetto che avrà come star Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino. Shining Vale è la nuova serie STARZ con protagonisti Courteney Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino. Il progetto ha ottenuto il via libera alla realizzazione di una prima stagione che sarà composta da otto episodi e il pilot è stato diretto e prodotto da Dearbhla Walsh, già nel team di The Handmaid's Tale. Shining Vale sarà una serie di genere comedy- horror composta da episodi della durata di trenta minuti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)ha annunciato la produzione della, un progetto che avrà come starCox,è la nuovacon protagonistiCox,. Il progetto ha ottenuto il via libera alla realizzazione di una prima stagione che sarà composta da otto episodi e il pilot è stato diretto e prodotto da Dearbhla Walsh, già nel team di The Handmaid's Tale.sarà unadi genere comedy- horror composta da episodi della durata di trenta minuti ...

