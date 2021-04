Sex and the City: John Corbett conferma il suo ritorno nel revival (Di venerdì 16 aprile 2021) Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie tradito e lasciato per Mr. Big, ricomparirà nel revival di Sex and the City, la conferma dall'attore John Corbett. Aidan farà ritorno nel revival di Sex and the City. La conferma diretta arriva dal suo interprete, la star John Corbett, che tornerà nel ruolo dell'ex fidanzato di Carrie Bradshaw, Aiadam Shaw. "Sarò nello show, non vedo l'ora" ha rivelato John Corbett a Page Six, confermando una presenza abbastanza continuativa. "Credo che apparirò in un po' di episodi. Mi piacciono le persone con cui tornerò a lavorare, sono state molto gentili con me". Se John Corbett è stato trattato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie tradito e lasciato per Mr. Big, ricomparirà neldi Sex and the, ladall'attore. Aidan faràneldi Sex and the. Ladiretta arriva dal suo interprete, la star, che tornerà nel ruolo dell'ex fidanzato di Carrie Bradshaw, Aiadam Shaw. "Sarò nello show, non vedo l'ora" ha rivelatoa Page Six,ndo una presenza abbastanza continuativa. "Credo che apparirò in un po' di episodi. Mi piacciono le persone con cui tornerò a lavorare, sono state molto gentili con me". Seè stato trattato ...

Ultime Notizie dalla rete : Sex and John Corbett tornerà ad essere Aiden nel revival di Sex and the City John Corbett, indimenticato Aidan Shaw in Sex and the City, tornerà sul set HBO Max di And Just Like That ..., revival della leggendaria serie. A confermarlo lo stesso Corbett, via Page Six. ' Vado a farlo ', ha confessato John, dicendosi ...

