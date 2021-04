Sex and the City | anche Aidan nel revival Ora si spera per Mr Big

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – Il cast del revival di ‘Sex and the City’ si arricchisce di un altro personaggio che ha avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella serie originale: parliamo di Aidan Shaw. Il commerciante di mobili, seconda storia sentimentale per importanza della protagonista Carrie Bradshaw, verrà interpretato nuovamente da John Corbett. A confermarlo è stato lo stesso attore in un’intervista al New York Post, nel corso della quale ha parlato di alcuni episodi in cui sarà presente. REVIVAL SEX AND THE CITY, CAST E ANTICIPAZIONI

Come nel caso di questa sua performance su Twitter, che ha colpito l'attenzione di tutti anche per ilappel messo nella coreografia.Anche se sarà difficile incassare il colpo per l'assenza di Samantha, il revival dithe City , in arrivo prossimamente su HBO Max , riserverà comunque diverse sorprese ai fan. Una di queste sarà il ritorno di un altro volto storico della serie, John Corbett , che tornerà nei ...«And Just Like That...», il revival di «Sex and the City» ordinato da HBO Max, vedrà il ritorno di un personaggio storico della serie: si tratta di Aidan Shaw, il primo uomo ad aver portato Carrie vic ...Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie tradito e lasciato per Mr. Big, ricomparirà nel revival di Sex and the City, la conferma dall'attore John Corbett. Aidan farà ritorno nel revival di Sex and the Ci ...