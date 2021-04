Servizi per i giovani: da Regione Lombardia 3,5 milioni per potenziarli (Di venerdì 16 aprile 2021) Servizio civile e Leva civica volontaria lombarda si sono rivelati strumenti utili e funzionali per garantire alle ragazze e ai ragazzi lombardi nuove opportunità: Regione Lombardia con ‘Garanzia giovani’ mette a disposizione nuove risorse per questi preziosi Servizi che in sempre di più nella ‘young generation’ decidono di offrire alle comunità. “Nello specifico – spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per l’attivazione di ‘Garanzia giovani’. Si tratta di una misura innovativa che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Lo fa attraverso percorsi personalizzati in funzione dei bisogni individuali”. “L’emergenza ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021)o civile e Leva civica volontaria lombarda si sono rivelati strumenti utili e funzionali per garantire alle ragazze e ai ragazzi lombardi nuove opportunità:con ‘Garanzia’ mette a disposizione nuove risorse per questi preziosiche in sempre di più nella ‘young generation’ decidono di offrire alle comunità. “Nello specifico – spiega Alessandra Locatelli, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – sono stati stanziati 3,5di euro per l’attivazione di ‘Garanzia’. Si tratta di una misura innovativa che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Lo fa attraverso percorsi personalizzati in funzione dei bisogni individuali”. “L’emergenza ...

